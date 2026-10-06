Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как россияне получили координаты кафе

5 октября 2023 года российская баллистическая ракета "Искандер-М" попала в кафе "Спутник" в Грозе, где проходил поминальный обед после перезахоронения украинского военного. Пятеро человек получили ранения. Погибшие составляли почти шестую часть населения села.

По данным следствия, координаты кафе и точное время проведения поминального обеда российским военным передали двое братьев – бывшие жители Грозы.

Во время оккупации Шевченково Купянского района они добровольно сотрудничали с российскими военными, а впоследствии уехали в Россию.

Кроме того, следователи установили пятерых представителей военного командования России, причастных к подготовке и нанесению ракетного удара.

Как готовили ракетный удар

Начальник Центра управления разведкой огневого поражения противника проверил информацию о нахождении гражданских лиц в кафе и доложил об этом руководству.

После этого начальник Центра объединенного планирования и координации огневого поражения – заместитель командующего по огневому поражению – подготовил и представил предложение о нанесении ракетного удара.

Окончательное решение об атаке, по данным следствия, принял начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) ВС РФ.

Начальник ракетных войск и артиллерии организовал подготовку к удару, определил средство поражения и передал распоряжение исполнителям.

Командир 119-й ракетной бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ обеспечил выполнение приказа. Его подчиненные осуществили пуск баллистической ракеты по кафе.

Что установило следствие

В ходе досудебного расследования правоохранители осмотрели место удара и провели 3D-сканирование. Также они исследовали обломки ракеты, установили траекторию ее полета и место запуска.

В целом и провели более 270 судебных экспертиз, а также комплекс других следственных и процессуальных действий.

Собранные доказательства позволили установить обстоятельства подготовки и нанесения удара, а также лиц, которых следствие считает причастными к его организации.

Что грозит обвиняемым

Судебное разбирательство будет проходить в отсутствие обвиняемых, поскольку все семеро находятся в розыске.

Пятерым представителям ВС РФ инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Двоих гражданских лиц обвиняют в пособничестве в совершении этого военного преступления, а также в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Между тем сегодня, 5 октября, в селе Гроза почтили память погибших в результате российского удара. Ранее 24 Канал рассказывал, как живут родные погибших и что они вспоминают об этом дне.