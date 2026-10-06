Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як росіяни отримали координати кафе

5 жовтня 2023 року російська балістична ракета "Іскандер-М" влучила у кафе "Супутник" у Грозі, де проходив поминальний обід після перепоховання українського військового. П’ятеро людей дістали поранення. Загиблі становили майже шосту частину населення села.

За даними слідства, координати кафе та точний час проведення поминального обіду російським військовим передали двоє братів — колишніх жителів Грози.

Під час окупації Шевченкового Куп’янського району вони добровільно співпрацювали з російськими військовими, а згодом виїхали до Росії.

Крім того, слідчі встановили п'ятьох представників військового командування Росії, причетних до підготовки та завдання ракетного удару.

Як готували ракетний удар

Начальник Центру управління розвідкою вогневого ураження противника перевірив інформацію про перебування цивільних у кафе та доповів про це керівництву.

Після цього начальник Центру об’єднаного планування та координації вогневого ураження — заступник командувача з вогневого ураження — підготував і подав пропозицію щодо завдання ракетного удару.

Остаточне рішення про атаку, за даними слідства, ухвалив начальник штабу — перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ.

Начальник ракетних військ і артилерії організував підготовку до удару, визначив засіб ураження та передав розпорядження виконавцям.

Командир 119-ї ракетної бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ забезпечив виконання наказу. Його підлеглі здійснили пуск балістичної ракети по кафе.

Що встановило слідство

Під час досудового розслідування правоохоронці оглянули місце удару та провели 3D-сканування. Також вони дослідили уламки ракети, встановили траєкторію її польоту та місце запуску.

Загалом провели понад 270 судових експертиз, а також комплекс інших слідчих і процесуальних дій.

Зібрані докази дали змогу встановити обставини підготовки та завдання удару, а також осіб, яких слідство вважає причетними до його організації.

Що загрожує обвинуваченим

Судовий розгляд відбуватиметься за відсутності обвинувачених, оскільки всі семеро перебувають у розшуку.

П’ятьом представникам ЗС РФ інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Двох цивільних обвинувачують у пособництві у вчиненні цього воєнного злочину, а також у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Тим часом сьогодні, 5 жовтня, у селі Гроза вшанували пам'ять загиблих внаслідок російського удару. Раніше 24 Канал розповідав, як живуть рідні загиблих та що вони згадують про той день.