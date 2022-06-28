Журналисты отмечают, что спутниковые изображения отрицают слова российского министерства обороны и ряда других российских дипломатов.

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Опровержение лжи россиян о ракетном ударе по Кременчугу

На снимках видно, что торговый центр "Амстор" и промышленный комплекс неподалеку полностью разрушены. Но никаких повреждений железнодорожной инфраструктуры, которая размещается в 300 метрах от ТРЦ, не видно.



Последствия обстрела Кременчуга / Фото Bellingcat

Журналисты-расследователи за видео и фото заключили, что первый ракетный удар был нанесен именно по ТРЦ "Амстор". После этого вторая ракета попала в промышленный комплекс.

Их выводы также подтверждают записи с видеокамер из сквера неподалеку. Расследователи определили географические координаты объекта и проанализировали, что сначала произошел взрыв со стороны ТЦ "Амстор", а уже после – из промышленного комплекса.

Как лгут россияне об ударе по ТРЦ "Амстор"

Российское министерство обороны 28 июня заявило, что вроде бы их ракеты попали только в машиностроительный завод "Кредмаш" и железнодорожную станцию "Кременчуг". И после этого пожар с завода опрокинулся на ТРЦ "Амстор". Более того, они утверждают, что на предприятии "Кредмаш" был склад вооружения, а в торговом центре не было людей, потому что это был состав техники.

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