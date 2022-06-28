Журналісти зазначають, що супутникові зображення спростовують слова російського міністерства оборони та низки інших російських дипломатів.

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Спростування брехні росіян про ракетний удар по Кременчуку

На знімках видно, що торговий центр "Амстор" та промисловий комплекс неподалік повністю зруйновані. Але жодних пошкоджень залізничній інфраструктурі, яка розміщується за 300 метрів від ТРЦ, не видно.



Наслідки обстрілу Кременчука / Фото Bellingcat

Журналісти-розслідувачі за відео та фото зробили висновок, що перший ракетний удар був завданий саме по ТРЦ "Амстор". Після цього друга ракета поцілила в промисловий комплекс.

Їхні висновки також підтверджують записи з відеокамер зі скверу неподалік. Розслідувачі визначили географічні координати об'єкта та проаналізували, що спершу вибух стався з боку ТЦ "Амстор", а вже після – з промислового комплексу.

Як брешуть росіяни про удар по ТРЦ "Амстор"

Російське міністерство оборони 28 червня заявило, що начебто їхні ракети поцілили лише в машинобудівний завод "Кредмаш" і залізничну станцію "Кременчук". І після цього пожежа з заводу перекинулась на ТРЦ "Амстор". Щобільше, вони стверджують, що на підприємстві "Кредмаш" був склад озброєння, а в торговому центрі не було людей, бо це був склад техніки.

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