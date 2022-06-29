О циничных выдумках прокремлевских агентов рассказал городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. Он сообщил, как все на самом деле.
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Малецкий отметил, что агенты оккупантов распространяют дезинформацию об ужасном ракетном ударе по ТЦ "Амстор". В частности, они под видом местных жителей пишут в соцсетях, что власти скрывают реальное количество погибших – якобы их уже более 200. Однако на самом деле установлено, что:
- 18 человек в результате атаки оккупантов погибли;
- 36 – находятся в списке пропавших без вести.
Также россияне распространяют дезинформацию, что у государства якобы нет денег на лечение пострадавших и захоронение погибших.
Все пострадавшие обеспечены всем необходимым за городские средства, все захоронения будут оплачены за городские средства. Ведутся переговоры с Германией о дальнейшем приеме пострадавших, требующих специального лечения и протезирования,
– подчеркнул Малецкий.
Кроме этого, оккупанты говорят, что ТЦ "Амстор" якобы не работал и там хранили военную технику.
"Рашисты – подлые твари, которые лгут постоянно, а правду вы все знаете, это обычный торговый центр", – подытожил городской голова.
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Коротко о ракетном ударе по Кременчугу 27 июня
- Россияне примерно в 15.50 27 июня атаковали ракетами ТРЦ в Кременчуге. В результате, к сожалению, погибли по меньшей мере 18 человек. Однако это число еще не может вырасти.
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий вражеской атаки. По его словам, количество жертв невозможно даже вообразить.
- После попадания ракеты в торговый центр начался пожар. Площадь возгорания составляла более 10 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли 115 спасателей и 20 единиц специальной техники.
- Сотрудники ГСЧС ехали на место происшествия из всех близлежащих районов, чтобы потушить пожар и разобрать завалы.
- В то же время российские пропагандисты придумали, что удар был якобы по местному нефтеперерабатывающему заводу. По словам рупоров Кремля, жертв среди местного населения якобы "не было".
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