О циничных выдумках прокремлевских агентов рассказал городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. Он сообщил, как все на самом деле.

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Малецкий отметил, что агенты оккупантов распространяют дезинформацию об ужасном ракетном ударе по ТЦ "Амстор". В частности, они под видом местных жителей пишут в соцсетях, что власти скрывают реальное количество погибших – якобы их уже более 200. Однако на самом деле установлено, что:

  • 18 человек в результате атаки оккупантов погибли;
  • 36 – находятся в списке пропавших без вести.

Также россияне распространяют дезинформацию, что у государства якобы нет денег на лечение пострадавших и захоронение погибших.

Все пострадавшие обеспечены всем необходимым за городские средства, все захоронения будут оплачены за городские средства. Ведутся переговоры с Германией о дальнейшем приеме пострадавших, требующих специального лечения и протезирования,
– подчеркнул Малецкий.

Кроме этого, оккупанты говорят, что ТЦ "Амстор" якобы не работал и там хранили военную технику.

"Рашисты – подлые твари, которые лгут постоянно, а правду вы все знаете, это обычный торговый центр", – подытожил городской голова.

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Коротко о ракетном ударе по Кременчугу 27 июня

  • Россияне примерно в 15.50 27 июня атаковали ракетами ТРЦ в Кременчуге. В результате, к сожалению, погибли по меньшей мере 18 человек. Однако это число еще не может вырасти.
  • Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий вражеской атаки. По его словам, количество жертв невозможно даже вообразить.
  • После попадания ракеты в торговый центр начался пожар. Площадь возгорания составляла более 10 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли 115 спасателей и 20 единиц специальной техники.
  • Сотрудники ГСЧС ехали на место происшествия из всех близлежащих районов, чтобы потушить пожар и разобрать завалы.
  • В то же время российские пропагандисты придумали, что удар был якобы по местному нефтеперерабатывающему заводу. По словам рупоров Кремля, жертв среди местного населения якобы "не было".

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