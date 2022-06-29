О циничных выдумках прокремлевских агентов рассказал городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. Он сообщил, как все на самом деле.

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Малецкий отметил, что агенты оккупантов распространяют дезинформацию об ужасном ракетном ударе по ТЦ "Амстор". В частности, они под видом местных жителей пишут в соцсетях, что власти скрывают реальное количество погибших – якобы их уже более 200. Однако на самом деле установлено, что:

18 человек в результате атаки оккупантов погибли;

36 – находятся в списке пропавших без вести.

Также россияне распространяют дезинформацию, что у государства якобы нет денег на лечение пострадавших и захоронение погибших.

Все пострадавшие обеспечены всем необходимым за городские средства, все захоронения будут оплачены за городские средства. Ведутся переговоры с Германией о дальнейшем приеме пострадавших, требующих специального лечения и протезирования,

– подчеркнул Малецкий.

Кроме этого, оккупанты говорят, что ТЦ "Амстор" якобы не работал и там хранили военную технику.

"Рашисты – подлые твари, которые лгут постоянно, а правду вы все знаете, это обычный торговый центр", – подытожил городской голова.

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Коротко о ракетном ударе по Кременчугу 27 июня

Россияне примерно в 15.50 27 июня атаковали ракетами ТРЦ в Кременчуге. В результате, к сожалению, погибли по меньшей мере 18 человек. Однако это число еще не может вырасти.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий вражеской атаки. По его словам, количество жертв невозможно даже вообразить.

После попадания ракеты в торговый центр начался пожар. Площадь возгорания составляла более 10 тысяч квадратных метров. К тушению огня привлекли 115 спасателей и 20 единиц специальной техники.

Сотрудники ГСЧС ехали на место происшествия из всех близлежащих районов, чтобы потушить пожар и разобрать завалы.

В то же время российские пропагандисты придумали, что удар был якобы по местному нефтеперерабатывающему заводу. По словам рупоров Кремля, жертв среди местного населения якобы "не было".

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