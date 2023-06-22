Глава Лозоватского сельского совета Виталий Яценко рассказал, из-за ракетного удара повреждено около 10 домов. Задело и газопровод, поэтому без газа находятся 762 дома.

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Последствия ракетного удара

На месте ракетного удара образовалась воронка. Местная жительница Светлана Романенко рассказывает, что взрыв был такой силы, что обломки находили на соседних улицах.

Как объясняли специалисты, она (ракета – 24 Канал) взорвалась на глубине 6 или 8 метров. Обломки собирали на соседних улицах, собрали несколько мешков. Такая взрывная волна была, что его (асфальт – 24 Канал) подняло вверх, и тогда оно сверху падало и пробило крышу,

– объясняет Светлана.

Муж Светланы – Андрей – убирает последствия обстрела, чтобы спасателям было легче работать. Говорит, что обломками был усеян весь двор.

Россияне попали ракетой в жилой сектор / Фото Суспильне

Кроме того, ракетный удар повредил дом жительницы Лилии Савченко. Она рассказывает, что из-за обстрела ее дочь получила ранения.

Ей привалило ногу балкой. Он (муж – 24 Канал) потом добрался до нее, убрал балку, они выбежали на улицу и их забрали соседи. Пока не проверяли, но нога синяя, порез есть, – подчеркивает жительница.

На месте ракетного удара продолжают работать энергетики, полиция, спасатели.

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