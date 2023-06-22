Таким образом, оккупанты хотели совершить еще одну катастрофу после подрыва Каховской ГЭС. Эти ракеты были зафиксированы в Днепропетровской области.
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Россияне целились "Кинжалами" в криворожскую дамбу
Журналисты отметили, что пожелавшие остаться анонимными источники подчеркнули, что "Кинжалы", которые россияне ночью выпустили по Украине, летели в сторону Днепропетровской области. Основной целью захватчиков, вероятно, была дамба Карачуновского водохранилища, являющегося основным источником воды для города.
Но ракеты не достигли своей цели,
– подчеркнул источник.
Ранее ракеты "Кинжал" сбили наши силы противовоздушной обороны. В Воздушных силах ранее отмечали, что враг целился по объектам критической инфраструктуры Украины.
Что известно о ночной атаке россиян по Кривому Рогу
- Российские военные в ночь на 22 июня осуществили очередную ракетную атаку по Югу Украины. На этот раз враг выпустил 3 ракеты типа Х-22 и 3 ракеты типа "Кинжал".
- Около 1 часа ночи в городе раздались взрывы. Глава Кривого Рога Александр Вилкул призвал жителей направляться к укрытиям.
- Впоследствии в Воздушных силах отметили, что ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. В то же время оккупанты продолжают свои террористические атаки.
- Несмотря на это, ракеты все же нанесли ущерб городу. В Лозоватской общине Криворожского района образовались огромная воронка. К счастью, в результате удара никто не пострадал.