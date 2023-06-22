Таким образом, оккупанты хотели совершить еще одну катастрофу после подрыва Каховской ГЭС. Эти ракеты были зафиксированы в Днепропетровской области.

Смотрите также Удары по Криворожью и Одесщине: что известно о ночной атаке врага ракетами и "Шахедами"

Россияне целились "Кинжалами" в криворожскую дамбу

Журналисты отметили, что пожелавшие остаться анонимными источники подчеркнули, что "Кинжалы", которые россияне ночью выпустили по Украине, летели в сторону Днепропетровской области. Основной целью захватчиков, вероятно, была дамба Карачуновского водохранилища, являющегося основным источником воды для города.

Но ракеты не достигли своей цели,

– подчеркнул источник.

Ранее ракеты "Кинжал" сбили наши силы противовоздушной обороны. В Воздушных силах ранее отмечали, что враг целился по объектам критической инфраструктуры Украины.

Обратите внимание! Карачуновское водохранилище – водоем в Украине, на реке Ингулец, возле Кривого Рога. Площадь водохранилища достигает более 36 квадратных километров. Строительство водоема началось в 1932 году, а окончилось уже в 1938 году. Водохранилище является основным источником водоснабжения Кривого Рога, орошение земель, промышленного и бытового использования, ведения рыбного промысла. Очистная станция хранилища позволяет очищать до 200 тысяч кубометров воды в сутки.

Что известно о ночной атаке россиян по Кривому Рогу