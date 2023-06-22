В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты атаковали ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал", а также ударными дронами Shahed-136/131. Атака была ориентирована на объекты критической инфраструктуры.

Обратите внимание "Хлопок" разгулялся: прилетело по Чонгарскому мосту и еще – ряду между Херсонщиной и Крымом

Из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник совершил пуск трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал",

– говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты запустили 4 "Шахеда". Из них 3 – уничтожили защитники украинского неба.

В "Воздушных силах" подчеркнули, что ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. В то же время оккупанты продолжают свои террористические атаки.

Попадания – были

В ОК "Юг" рассказали, что российские оккупанты атаковали "Шахедами" Одесскую область. Три дрона сбили защитники украинского неба. Одновременно один, к сожалению, попал в складское помещение. К счастью, обошлось без жертв.

В Днепровской ОГА заявили, что захватчики ударили ракетами Х-22 по Криворожскому району. Враг повредил 10 частных домов, хозяйственное сооружение, гаражи и авто.