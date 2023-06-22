У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти атакували ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал", а також – ударними дронами Shahed-136/131. Атака була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури.

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Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал",

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, окупанти запустили 4 "Шахеди". З них 3 – знищили захисники українського неба.

У "Повітряних силах" наголосили, що ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Водночас окупанти продовжують свої терористичні атаки.

Влучання – були

В ОК "Південь" розповіли, що російські окупанти атакували "Шахедами" Одеську область. Три дрони збили захисники українського неба. Водночас один, на жаль, влучив у складське приміщення. На щастя, обійшлося без жертв.

У Дніпровській ОДА заявили, що загарбники вдарили ракетами Х-22 по Криворізькому району. Ворог пошкодив 10 приватних будинків, господарську споруду, гаражі та авто.