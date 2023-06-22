Влучання зафіксували в Одеській та Дніпропетровській областях. 24 Канал зібрав усю важливу інформацію про атаку на Україну 22 червня.

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Прильоти були в Криворізькому районі

У Дніпровській ОДА повідомили, що вночі ворог вдарив ракетами Х-22 по Криворізькому району. Внаслідок обстрілу пошкодились 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто.

Крім того, уламки боєприпасу побили газопровід, водогін і лінії електропередач. На щастя, минулося без жертв.

Ворог атакував Криворізький район / Фото Дніпровська ОДА

Ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь. Наслідки наразі уточнюють, жертв немає. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно.

Наслідки атаки на Одещину

Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупаційні війська Росії вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе типу "Шахед". За її словами, ворог намагається застосовувати нові тактики та вишукує способи, як обійти українську ППО.

Сили ППО ліквідували три ворожих безпілотники, ще один – влучив у складське приміщення. Втрат немає.

Що кажуть у Повітряних силах

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що ворог під час нічної атаки міг застосувати аеробалістичні ракети "Кинджал", але ця інформація потребує уточнення.

Це були і "Шахеди", і був зліт літаків Ту-22мз, з Азовського моря були пуски ракет. А також, імовірно, були і застосування з МіГ-31. Ця інформація уточнюється і згодом будемо мати остаточні дані про те, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це "Кинджали" ті ж самі. Тому уточнимо і подамо інформацію пізніше,

– заявив Ігнат.

Речник додав, що наразі уточнюють інформацію з приводу використання ворогом "балістики" та нібито низьким прольотом російських ракет над Запорізькою АЕС.