Таким чином, окупанти хотіли вчинити ще одну катастрофу після підриву Каховської ГЕС. Ці ракети зафіксували у Дніпропетровській області.
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Росіяни цілилися "Кинджалами" у криворізьку дамбу
Журналісти зазначили, що джерела, які побажали лишитися анонімними, наголосили, що "Кинджали", які росіяни вночі випустили по Україні, летіли у бік Дніпропетровщини. Основною ціллю загарбників, ймовірно, була дамба Карачунівського водосховища, що є основним джерелом води для міста.
Але ракети не досягли своєї цілі,
– наголосило джерело.
Попередньо ракети "Кинджал" збили наші сили протиповітряної оборони. У Повітряних силах раніше наголошували, що ворог цілився по об'єктах критичної інфраструктури України.
Що відомо про нічну атаку росіян по Кривому Рогу
- Російські військові у ніч проти 22 червня здійснили чергову ракетну атаку по Півдню України. Цього разу ворог випустив 3 ракети типу Х-22 та 3 ракети типу "Кинджал".
- Близько 1 години ночі у місті пролунали вибухи. Очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав жителів прямувати до укриттів.
- Згодом у Повітряних силах наголосили, що ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Водночас окупанти продовжують свої терористичні атаки.
- Попри це, ракети все ж завдали шкоди місту. У Лозуватській громаді Криворізького району утворилися величезна вирва. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.