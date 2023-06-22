Таким чином, окупанти хотіли вчинити ще одну катастрофу після підриву Каховської ГЕС. Ці ракети зафіксували у Дніпропетровській області.

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Росіяни цілилися "Кинджалами" у криворізьку дамбу

Журналісти зазначили, що джерела, які побажали лишитися анонімними, наголосили, що "Кинджали", які росіяни вночі випустили по Україні, летіли у бік Дніпропетровщини. Основною ціллю загарбників, ймовірно, була дамба Карачунівського водосховища, що є основним джерелом води для міста.

Але ракети не досягли своєї цілі,

– наголосило джерело.

Попередньо ракети "Кинджал" збили наші сили протиповітряної оборони. У Повітряних силах раніше наголошували, що ворог цілився по об'єктах критичної інфраструктури України.

Зверніть увагу! Карачунівське водосховище – водойма в Україні, на річці Інгулець, біля Кривого Рогу. Площа водосховища сягає понад 36 кілометрів квадратних. Будівництво водойми почалося у 1932 році, а закінчилось вже у 1938 році. Водосховище є основним джерелом водопостачання Кривого Рогу, зрошення земель, промислового та побутового використання, ведення рибного промислу. Очисна станція сховища дозволяє очищувати до 200 тисяч кубометрів води на добу.

Що відомо про нічну атаку росіян по Кривому Рогу