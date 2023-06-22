Терористи випустили ракети по Лозуватській громаді Криворізького району. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав.

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Який вигляд має вирва після прильоту у Криворізькому районі

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук оприлюднив відео, на якому видно наслідки ракетного удару по Криворізькому району. На кадрах зображена велика та глибока вирва.

Ось як "руський мір" приходить до мирних людей,

– прокоментував наслідки Лукашук.

Вирва у Криворізькому районі: дивіться відео

Зауважимо, що російський ворог запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється. За даними Повітряних сил, ймовірно, це були Х-22.

Внаслідок обстрілу Криворізького району пошкоджено:

10 приватних житлових будинків,

1 господарча споруда,

2 гаражі,

2 автомобілі,

1 газопровід,

водогін,

лінії електропередачі.

Головне – минулося без жертв та постраждалих. Наразі рятувальники ще обстежують місця прильотів.

Наслідки ракетного удару по Криворізькому району / фото ОВА