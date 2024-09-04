Отметим, что в этой семье выжил только мужчина. Также Россия убила его 7-летнюю дочь Эмилию Базилевич, которая еще даже не успела хотя бы немного прожить эту жизнь. За одно утро он потерял жену и троих детей.

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Что известно о трех погибших "Пластунках"

Евгения Садовская (Базилевич) – мама 3-х дочерей и жена. Присоединилась к "Пласту" во Львове еще в 90-х годах, юношествовала в 26 курене УПЮ имени Елены Пчилки и принадлежала к кружку "Первоцветы".

Также она была участницей первого лагеря "Мук" 1993, першунка лагеря "Рекреации" 1994.

Творческая, умная, положительная и яркая личность,

– рассказали в "Пласт".

Базилевич Ярина – старшая дочь, начала пластовый путь с новацтва, где была в рое "Эльфики". Впоследствии стала воспитанницей к.ч.8 имени Ольги Басараб, где юношествовала в кружке "Ириски".

Неоднократно посещала скальные подготовки. Проактивная девочка, программная менеджер Офиса "Львов-Молодежная столица Европы 2025", работала с самого начала создания МолоДвижЦентру, а затем и всей сети ТВОРИ,

– сообщили в организации.

Базилевич Дарья юнакувала в к.ч.54 имени Ганки Коренец в кружке "Озорницы". Перешла из новацтва в сентябре 2017 года и активно пластувала до 2021 года. В "Пласт" рассказали, что она всегда была очень светлой и радостной личностью.

Напомним, что в целом в результате удара по Львову погибли 7 человек. 5 сентября в городе объявлен День траура.