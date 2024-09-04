Зазначимо, що у цій сім'ї вижив лише чоловік. Також Росія вбила його 7-річну донечку Емілію Базилевич, яка ще навіть не встигла бодай трішки прожити це життя. За один ранок він втратив дружину та трьох дітей.

Дивіться також Львів втратив 7 жителів: мер назвав прізвища усіх загиблих

Що відомо про трьох загиблих "Пластунок"

Євгенія Садовська (Базилевич) – мама 3-х доньок та дружина. Долучилась до "Пласту" у Львові ще в 90-х роках, юнакувала у 26 курені УПЮ імені Олени Пчілки та належала до гуртка "Первоцвіти".

Також вона Була учасницею першого табору "Мук" 1993, першунка табору "Рекреації" 1994.

Творча, розумна, позитивна та яскрава особистість,

– розповіли у "Пласт".

Базилевич Ярина – найстарша донька, розпочала пластовий шлях з новацтва, де була у рої "Ельфики". Згодом стала вихованкою к.ч.8 імені Ольги Басараб, де юнакувала в гуртку "Іриски".

Неодноразово відвідувала скельні вишколи. Проактивна дівчинка, програмна менеджерка Офісу "Львів-Молодіжна столиця Європи 2025", працювала з самого початку створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї мережі ТВОРИ,

– повідомили в організації.

Базилевич Дарина юнакувала в к.ч.54 імені Ганки Коренець в гуртку "Бешкетниці". Перейшла з новацтва у вересні 2017 року й активно пластувала до 2021 року. У "Пласт" розповіли, що вона завжди була дуже світлою та радісною особистістю.

Нагадаємо, що загалом внаслідок удару по Львові загинули 7 людей. 5 вересня у місті оголошений День жалоби.