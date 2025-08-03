ГСЧС начали спасательные работы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима, начальника Николаевской областной военной администрации.

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Какие последствия ракетного удара по Николаеву?

Российская армия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева. Виталий Ким сообщил, что есть разрушенные частные дома и повреждены другие помещения мирных жителей.

Известно, что в результате этого циничного удара есть пострадавшие. Их количество пока устанавливается.

Подразделения ГСЧС начали аварийно-спасательные работы, продолжается ликвидация пожара на месте удара.

Последствия ракетного удара по Николаеву

Воздушные силы писали, что на Николаев летит ракета. И ВС, и мониторы информировали о Ту-22м3 в акватории Черного моря, которые могут пускать ракеты Х-22.

Напомним, в Харькове и Чугуеве прогремели взрывы из-за атаки дронов "Шахед". Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько групп БпЛА на Харьковщине.