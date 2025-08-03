ДСНС розпочали рятувальні роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.

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Які наслідки ракетного удару по Миколаєву?

Російська армія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва. Віталій Кім повідомив, що є зруйновані приватні будинки та пошкоджено інші помешкання мирних жителів.

Відомо, що унаслідок цього цинічного удару є постраждалі. Їх кількість наразі встановлюється.

Підрозділи ДСНС почали аварійно-рятувальні роботи, триває ліквідація пожежі на місці удару.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву

Повітряні сили писали, що на Миколаїв летить ракета. І ПС, і монітори інформували про Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які можуть пускати ракети Х-22.

Нагадаємо, у Харкові та Чугуєві пролунали вибухи через атаку дронів "Шахед". Повітряні сили ЗСУ зафіксували декілька груп БпЛА на Харківщині.