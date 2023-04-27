На видео, опубликованном СМИ, можно увидеть большую вспышку, после чего слышно несколько сильных взрывов, пишет 24 Канал. Известно, что Россия выпустила по Николаеву сразу 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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Россия выпустила по Николаеву 4 "Калибра"

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что российские военные атаковали Николаев около 01:05.

Момент ракетного удара по Николаеву: видео

В результате обстрела погиб 45-летний мужчина. Еще 23 местных жителя, среди которых двое детей, получили ранения разной степени тяжести.

Они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Информация о пострадавших уточняется.

В результате обстрела повреждены многоэтажный дом, жилые частные дома и историческое здание, а также линия электросети.

Пожар ликвидирован и продолжается разбор конструкций.

Что известно о ракетном ударе по Николаеву