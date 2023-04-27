На видео, опубликованном СМИ, можно увидеть большую вспышку, после чего слышно несколько сильных взрывов, пишет 24 Канал. Известно, что Россия выпустила по Николаеву сразу 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
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Россия выпустила по Николаеву 4 "Калибра"
Также в Офисе генпрокурора сообщили, что российские военные атаковали Николаев около 01:05.
Момент ракетного удара по Николаеву: видео
В результате обстрела погиб 45-летний мужчина. Еще 23 местных жителя, среди которых двое детей, получили ранения разной степени тяжести.
Они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Информация о пострадавших уточняется.
В результате обстрела повреждены многоэтажный дом, жилые частные дома и историческое здание, а также линия электросети.
Пожар ликвидирован и продолжается разбор конструкций.
Что известно о ракетном ударе по Николаеву
- Украинские военные и официальные лица в Киеве настаивают, что цель атаки России по Николаеву – это осознанный терроризм мирного населения.
- Украинские военные подчеркивают, что ракеты были направлены на гражданскую инфраструктуру с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.
- В ОК "Юг" отметили, что ввиду того, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения.
- На ракетный удар отреагировали Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Они подчеркнули, что Россия специально совершила теракт в Николаеве.
- Глава государства также опубликовал кадры с последствиями ракетного удара и подчеркнул, что российские военные преступники будут отвечать за свои поступки.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что город не переживал такие обстрелы с Нового года. После ракетного удара коммунальщики отключили свет и газ. Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара.
- Для ликвидации последствий ночных обстрелов Николаева привлекли 100 пожарных и 19 единиц спецтехники.