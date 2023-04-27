Глава государства отметил, что Россия продолжает доказывать, что цель этой войны – это террор и уничтожение украинцев и всего украинского.
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Зеленский показал последствия российских обстрелов Николаева
"Ночью Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку", – написал президент и опубликовал видео последствий удара.
Зеленский показал последствия российских обстрелов Николаева: видео
Президент также сообщил, что в настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок.
Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность,
– написал Зеленский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже заявил, что Россия совершила в Николаеве очередной теракт.
"Очередная террористическая атака гражданских от россиян. Враг ударил четырьмя ракетами типа "Калибр". Сейчас известно об одном погибшем человеке и 23 раненых, среди которых ребенок", – написал он.
В ВСУ сообщили детали ночного террора в Николаеве
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что 4 ракеты "Калибр" были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.
Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения.
В результате обстрела один частный дом разрушен, другой поврежден. Существенно разрушены жилая многоэтажка и историческое здание.
Пожар оперативно ликвидирован, продолжается разбор конструкций.
Российские военные обстреляли Николаев / Фото ОК "Юг"
В ГСЧС сообщили, что после ракетного удара потушили два пожара. Также спасатели помогли гражданам, оказавшимся заблокированными в поврежденных взрывной волной квартирах.
Работники ГСЧС деблокировали тело одного погибшего мужчины.