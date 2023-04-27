Глава держави зазначив, що Росія продовжує доводити, що мета цієї війни – це терор і знищення українців та всього українського. Зеленський наголосив, що Росія націлила високоточну зброю на історичну будівлю та багатоповерхівку.

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Зеленський показав наслідки російського обстрілу Миколаєва

"Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами "Калібр", запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку", – написав президент і опублікував відео наслідків удару.

Зеленський показав наслідки російського обстрілу Миколаєва: відео

Президент також повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

Вічна пам'ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність,

– написав Зеленський.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж заявив, що Росія скоїла в Миколаєві черговий теракт.

"Чергова терористична атака цивільних від росіян. Ворог вдарив чотирма ракетами типу "Калібр". Наразі відомо про одну загиблу людину і 23 поранених, серед яких дитина", – написав він.

У ЗСУ повідомили деталі нічного терору в Миколаєві

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що 4 ракети "Калібр" були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення – очевидний факт терору мирного населення.

Унаслідок обстрілу один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено. Суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля.

Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

Російські військові обстріляли Миколаїв / Фото ОК "Південь"

У ДСНС повідомили, що після ракетного удару загасили дві пожежі. Також рятувальники надали допомогу громадянам, які опинились заблокованими у пошкоджених вибуховою хвилею квартирах.

Працівники ДСНС деблокували тіло одного загиблого чоловіка.