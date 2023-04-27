Удар підтвердили в ОВА. Віталій Кім повідомив про влучання у багатоповерхівку. Для обстрілу міста Росія застосувала ракети С-300, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Зеленський поговорив з Сі, додому повернулись 44 полонених: хронологія 427 дня війни

Під завалами будинку в Миколаєві можуть перебувати люди

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія вдарила по Миколаєву щонайменше 4 ракетами С-300. І з них щонайменше 1 влучила у багатоповерхівку.

Згодом керівник ОВА уточнив, що другий приліт також був у житловий будинок. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог влучив у багатоповерхівку та приватний будинок. Через атаку частина міста знеструмлена.

Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна – у приватний будинок. На місце прямують усі служби. Частина будинків у місті без світла. Не виходьте з укриттів до відбою тривоги!

– повідомив Сєнкевич.

Станом на 1:30 голова ОВА Віталій Кім повідомив, що зараз медики виїхали на ще одне місце ймовірного влучання російської ракети.

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у коментарі Суспільному повідомив, що унаслідок ракетних ударів є постраждалі. На місцях влучань працюють рятувальники.

Також є версія, що для ударів по Миколаєву росіяни використали крилаті ракети "Калібр", а не С-300, однак офіційного підтвердження чи спростування немає.

У Херсоні та Слов'янську теж неспокійно

На жаль, неспокійна ніч також у Херсоні та Слов'янську Донецької області. Ймовірно, обидва міста потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога. За даними моніторингової групи Monitor, ворог здійснив масований обстріл Херсона.

Водночас щодо вибухів у Слов'янську станом на зараз інформації немає.