Среди пострадавших – мужчина и женщина. Сейчас они находятся в больнице. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики

Что известно ою утренних обстрелах Одесчины

По словам Кипера, в результате вражеского удара двое пострадавших – мужчина и женщина. Они находятся в больнице, но их состояние нормальное.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Состояние средней тяжести. В настоящее время на месте работают все службы. Пожар локализовали через несколько минут после взрывов. Разбирают разрушения. Работает группа и фиксирует все преступления,

– отметил глава региона.

В прокуратуре сообщили, что во время утренней атаки ранились четверо сотрудников завода. После удара российской армии началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия атаки по Одесской области 30 октября / Фото прокуратуры

Кстати, в сети показали воронку, образовавшуюся после утренней атаки по Одесчине баллистикой.



Воронка после атаки по Одесчине / Суспильне

Одесчина оказалась под вражеским обстрелом 30 октября