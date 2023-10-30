Враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Одесчины. К сожалению, есть потерпевшие.

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Какие последствия вражеской атаки по Одесчине

Так, защитники Юга обнародовали кадры, на которых можно увидеть последствия российской атаки на припортовую инфраструктуру Одесчины. Враг задействовал баллистическое вооружение – ОТРК "Искандер".

Последствия удара по Одесской области 30 октября: смотрите видео

Известно, что четверо сотрудников получили ранения, двоих из них госпитализировали.

Что происходит на месте вражеского обстрела / фото Силы обороны Юга

Ракетный удар по Одесской области 30 октября: все, что известно