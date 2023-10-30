Для атаки россияне использовали баллистические ракеты из ОТРК "Искандер-М", а не ракеты "Оникс". Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Гуменюк подчеркнула, что ракеты "Оникс" и "Искандер" несколько отличаются. В частности, "Оникс" – это противокорабельная ракета, летящая на очень низкой высоте и сверхзвуковая, из-за чего ее трудно сбить. В то же время баллистика, которой является ракета "Искандер-М", работает иначе.

По словам спикера, специалисты сходятся на том, что россияне для атаки по Одессе использовали именно баллистику.

Она сообщила, что, скорее всего, три российские ракеты "Искандер-М" попали на территорию судоремонтного завода и рядом с ним, в результате чего нанесли разрушения административному зданию.

Кроме того, в результате атак России повреждена специализированная техника.

"Врагу не дает покоя активность приморского региона. Одесчина продолжает функционирование гуманитарного навигационного коридора. И враг, пытаясь давить на этот процесс, как наносит непонятные вбросы по акватории Черного моря на пути вероятного следования судов, так и пытается разрушать припортовую инфраструктуру" – сказала Гуменюк.

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