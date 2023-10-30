Для атаки росіяни використали балістичні ракети з ОТРК "Іскандер-М", а не ракети "Онікс". Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Гуменюк наголосила, що ракети "Онікс" й "Іскандер" дещо відрізняються. Зокрема, "Онікс" – це протикорабельна ракета, яке летить на дуже низькій висоті й надзвукова, через що її важко збити Водночас балістика, якою є ракета "Іскандер-М", працює інакше.

За словами речниці, фахівці сходяться на тому, що росіяни для атаки по Одесі використали саме балістику.

Вона повідомила, що найімовірніше три російські ракети "Іскандер-М" влучили в територію судноремонтного заводу та поруч, внаслідок чого завдали руйнувань адміністративній будівлі.

Крім того, внаслідок атак Росії пошкоджено спеціалізовану техніку.

"Ворогу не дає спокою активність приморського регіону. Одещина продовжує функціонування гуманітарного навігаційного коридору. І ворог, намагаючись тиснути на цей процес, як завдає незрозумілих вкидів по акваторії Чорного моря на шляху імовірного слідування суден, так і намагається руйнувати припортову інфраструктуру", – сказала Гуменюк.

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