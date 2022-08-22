О последствиях ракетных обстрелов Одесской области сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. Он рассказал, куда попали оккупанты.

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Ракету выпустили из самолета

Как отметил Назаров, оккупанты попали в один из объектов инфраструктуры Одесской области. Известно, что ракету Х-59 захватчики выпустили из самолета Су-35. Сам удар был с акватории Черного моря. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Остальные детали ракетного удара пока уточняются.

Взрыв произошел во время воздушной тревоги

Отметим, что сирены в Одесской области прозвучали в 09:53. Спустя считанные минуты – в 09:56 – появилась информация о подъеме в небо тактической авиации врага. Самолет взлетел над полуостровом Крым.

Уже в 10:06 поступило сообщение о запуске ракеты в сторону Одесской области. Через три минуты – в 10:09 – горожане сообщили, что в регионе раздался взрыв. Подтвердили его в телеграм-канале "єТривога" в 10:14. Добавим, что в 10:17 уже был отбой воздушной тревоги в регионе, но продолжался он всего несколько минут, после чего сирены завыли снова.

К моменту написания этой новости воздушную тревогу на Юге объявили снова. В Одесской области сирены звучали с 12:32 по 12:48. Так что призываем не игнорировать сигналы о возможной угрозе ракетного удара. Только слышите оповещение – отправляйтесь немедленно в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.



В Одесской области несколько раз в день звучали сирены / Скриншот карты

Ночью атаковали Харьков

Беспокойной была ночь для жителей Харькова. Как рассказал глава городского совета Игорь Терехов, оккупанты попали в двухэтажное здание в городе. Сама атака произошла в 02:49. И, как отметил мэр Харькова, она еще раз доказывает, что оккупанты целенаправленно терроризируют мирное население.

Известно, что атаку захватчики совершали из Белгородской области. Попала ракета в инфраструктурный объект, расположенный в Киевском районе Харькова. Известно о незначительном пожаре. Предварительно обошлось без пострадавших. Другую информацию пока не сообщали.

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