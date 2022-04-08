Известно, что украинские защитники под обильным артиллерийским обстрелом продолжают защищать отвоеванные населенные пункты Херсона.

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Сообщается, что даже смогли захватить в качестве трофея технику противника – БТР-80, а также уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Однако корабельная группировка российского оккупанта в Черноморской операционной зоне продолжает разведывательные действия и активную блокаду украинских портов. Именно из акватории Черного моря враг нанес 2 ракетных удара по Кировоградской и Одесской областям.

В обоих случаях метили в объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв,

– отметил представитель оперативного командования "Юг".

Также отметил, что всего за сутки только на юге Украины враг потерял 43 бойца и 12 единиц техники.

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