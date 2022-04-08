Відомо, що українські захисники під рясними артилерійськими обстрілами продовжують боронити відвойовані населені пункти Херсонщини.

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Повідомляється, що навіть змогли захопити у якості трофею техніку противника – БТР-80, а також знищили 3 безпілотних літальних апарати "Орлан-10".

Проте корабельне угруповання російського окупанта в Чорноморській операційній зоні продовжує розвідувальні дії та активну блокаду українських портів. Саме з акваторії Чорного моря ворог завдав 2 ракетних ударів по Кіровоградщині та Одещині.

В обох випадках мітили в об’єкти критичної інфраструктури. На щастя обійшлось без жертв,

– зазначив представник оперативного командування "Південь".

Також зазначив, що всього за добу тільки на півдні України ворог втратив 43 бійців та 12 одиниць техніки.

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