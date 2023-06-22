Кроме этого, 5 человек получили ранения. Среди них – 11-летний мальчик.

Смотрите также Так приходит "русский мир": появились жуткие кадры воронки после удара в Криворожском районе

Последствия попадания

В полиции сообщили, что оккупанты ударили по частному сектору ракетой "Искандер". Пятеро местных жителей получили осколочные ранения и контузии. Речь идет о 37-летнем мужчине, трех женщинах в возрасте 46, 58 и 75 лет и 11-летнем мальчике.

Кроме того, в результате удара погибли двое домашних животных, одна собачка получила ранение. Взрывная волна повредила 15 домов.

Полиция, спасатели и медики помогают пострадавшим: видео

Что известно о ночной атаке на Украину