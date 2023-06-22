Крім цього, 5 людей отримали поранення. Серед них – 11-річний хлопчик.

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Наслідки влучання

У поліції повідомили, що окупанти вдарили по приватному сектору ракетою "Іскандер". П'ятеро місцевих жителів отримали осколкові поранення та контузії. Мовиться про 37-річного чоловіка, трьох жінок віком 46, 58 і 75 років та 11-річного хлопчика.

Крім того, внаслідок удару загинули двоє домашніх тваринок, один песик отримав поранення. Вибухова хвиля пошкодила 15 будинків.

Поліція, рятувальники та медики допомагають постраждалим: відео

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