Крім цього, 5 людей отримали поранення. Серед них – 11-річний хлопчик.
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Наслідки влучання
У поліції повідомили, що окупанти вдарили по приватному сектору ракетою "Іскандер". П'ятеро місцевих жителів отримали осколкові поранення та контузії. Мовиться про 37-річного чоловіка, трьох жінок віком 46, 58 і 75 років та 11-річного хлопчика.
Крім того, внаслідок удару загинули двоє домашніх тваринок, один песик отримав поранення. Вибухова хвиля пошкодила 15 будинків.
Поліція, рятувальники та медики допомагають постраждалим: відео
Що відомо про нічну атаку на Україну
- Вночі 22 червня ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне – минулося без жертв.
- Ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь. Наслідки наразі уточнюють, жертв немає. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно.
- Крім того, російські окупанти "Шахедами" атакували Одеську область. Сили ППО збили три іранських дрони. За інформацією Наталії Гуменюк, 1 безпілотник влучив у складське приміщення. Без жертв.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ворог під час нічної атаки застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" та ракети Х-22.
- Усе, що відомо про чергову атаку Росії, – читайте у матеріалі 24 Каналу.