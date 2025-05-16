Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Почему жителей Сум предупреждали о ракетном ударе

Олег Григоров отметил, что 15 мая ОВА действовало превентивно, чтобы не допустить катастрофического ущерба от дальнейших действий России для жителей города.

Получив оперативные данные от разведки о возможном ракетном ударе врага по одной из локаций в Сумах, мы публично и оперативно проинформировали людей о потенциальной угрозе. К работе были привлечены все необходимые экстренные службы,

– отметил начальник областной военной администрации.

По состоянию на 22:20 15 мая ограничения в городе сняты, движение восстановлено. В то же время в ОВА отметили, важно всегда помнить, что враг коварный и угроза ракетных атак остается достаточно высокой.

Там призвали каждого гражданина:

не игнорировать сигналы воздушной тревоги,

избегать мест скопления людей,

всегда иметь карту защитных сооружений и укрытий. Если рядом нет бомбоубежища, зайдите в ближайшее здание, где есть крепкие стены и отсутствуют окна.

В Сумской областной военной администрации также попросили граждан следить за сообщениями из официальных источников.

К слову, ранее в ОВА 15 мая отмечали, что российская армия готовится нанести ракетный удар по Привокзальной площади и проспекту Шевченко Сумской общины в 17:00 15 мая. В администрации призвали граждан покинуть эти районы и пройти в укрытие.