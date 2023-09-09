В результате атаки пострадали четыре человека, из которых двое – спасли из-под завалов. Спасатели до вечера продолжали разбирать завалы и ликвидировали последствия террористического акта россиян.

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В больнице скончалась пострадавшая

В ОВА сообщили, что в больнице скончалась пострадавшая от ракетной атаки. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вчера в больнице скончалась жительница города Сумы, получившая травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра. Наши соболезнования родным и близким погибшей,

– говорится в сообщении ОВА.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и семье погибшей!

Удар по Сумам 8 сентября: что известно