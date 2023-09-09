Унаслідок атаки постраждало четверо людей, з яких двоє – врятували з-під завалів. Рятувальники до вечора продовжували розбирати завали та ліквідовували наслідки терористичного акту росіян.

До теми Влучання ракети у Сумах, удар по Кривому Рогу із жертвою: що відомо про атаку України 8 вересня

У лікарні померла постраждала

В ОВА повідомили, що у лікарні померла постраждала унаслідок ракетної атаки. Її травми виявилися несумісними з життям.

Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої,

– мовиться у повідомленні ОВА.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та сім'ї загиблої

Удар по Сумах 8 вересня: що відомо