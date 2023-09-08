Вибухи лунали у Сумах, Запоріжжі, на Одещині та у Кривому Розі. Детальніше про нічну та ранкову атаку України – розповість 24 Канал.

Важливо Ворог вдарив крилатою ракетою, – Сумська ОВА про ранкову атаку по обласному центру

Одещину атакували дрони-камікадзе

Вночі у Повітряних силах попереджали про групи ударних БпЛА, які наближалися до Одеси. Також була загроза для Ізмаїльського району.

На ранок стало відомо, що цієї ночі над Одещиною знищили 14 "Шахедів". Уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

У Сумах є влучання ракети

Зранку внаслідок удару, нанесеного по Сумах, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження). Пожежу вже ліквідовано. Наразі роботи тривають.

У ГУНП в Сумській області зазначили, що відомо про трьох поранених у Сумах внаслідок влучання російської ракети.

У МВС України підтвердили, що у Сумах близько 05:30 ранку окупанти нанесли ракетний удар по місту. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.



Наслідки обстрілу Сум / фото поліції



Приліт у Сумах / фото поліції

Як у Сумах рятували людей з-під завалів: дивіться відео

Окупанти обстріляли Запоріжжя

Також вранці російські терористи обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього одна людина постраждала. Відомо, що загарбники поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури, ймовірно, балістикою. У багатоповерхівках та закладах освіти пошкоджено вікна.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

У МВС повідомили, що у Запоріжжі близько о 6:20 російська армія завдала чергового ракетного удару по одному з районів міста. Виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – у газовому модулі поблизу.

Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік, якого співробітники поліції до прибуття підрозділів ДСНС вивели з приміщення адмінбудівлі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео

Як відпрацювала українська ППО

У Повітряних силах розповіли, що вночі ворог атакував Одещину групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини.

Унаслідок бойової роботи було знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

До речі, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних дронів типу "Shahed-136/131". З них – два на Миколаївщині.

Вибух у Кривому Розі

Зранку під час масштабної повітряної тривоги пролунав потужний вибух у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Олександр Вілкул закликав громадян нічого не знімати та не викладати у мережу.

Згодом у Дніпропетровській ОВА підтвердили приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється.



Приліт у Кривому Розі / фото ОВА



Влучання ракети у Кривому Розі / фото ОВА

У МВС підтвердили загибель поліцейського внаслідок атаки по Кривому Розі. Ще троє правоохоронців у важкому стані. Загалом постраждало 6 співробітників поліції. Наразі тривають рятувальні роботи.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – у стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі".

Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована. Обстеження території триває.



Постраждалі у Кривому Розі / фото ОВА