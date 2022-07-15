Триста убитых ангелов

Это трехсотая жертва российской агрессии. Три сотни детей Украины никогда не увидят светлого будущего. Не увидят больше того момента, который прервал их существование на такой уникальной, зеленой и голубой планете, на которой так много мест, которые стоит увидеть.

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Эти дети никогда не поднимутся на Эйфелеву башню, они никогда не услышат звон Биг Бена. Не вдохнут полной грудью воздух на Мачу-Пикчу, не погладят альпаку, не попробуют леща на берегу Каспия, не узнают, вернут ли Тони Старка и чем закончатся "Очень странные дела"...

Триста жизней. И будет больше. Вы знаете, что будет больше? И остановить это мирными призывами и дипломатией бессмысленно... Эти чудовища понимают только язык силы. Язык ультиматумов.

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Сожжение чудовища опоздало на несколько веков

За эти почти пять месяцев я начал терять человеческий облик. И вижу только кнут как решение проблем Украины.

С каждым днем ​​я убеждаюсь в том, что кнут и только кнут может принудить россию к смирению. Как можно больше кнута.

Мой любимый и уважаемый гетман Петро Сагайдачный был в шаге от сожжения Москвы... Жаль – не сложилось. Мы такую ​​ошибку не должны совершить.

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