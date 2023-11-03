Российская армия в очередной раз обстреляла Запорожье. Под вражеским огнем оказалась Камышевская община, передает 24 Канал.
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Несколько жилых домов разрушены до основания
Так, утром в 10:14 враг нанес ракетный удар по поселку Заречное. В результате удара повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Несколько жилищ разрушены.
Ранения разной степени тяжести получили 11 мирных жителей поселка. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В то же время владельцам поврежденного жилья выдали строительные материалы для ремонта.
Последствия ракетного удара по Заречному / Фото Камышевская община
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- 21 октября около 22:15 вражеская ракета С-300 прилетела в терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковской области. Тогда погибли 6 человек, 17 получили ранения, из них семь находились в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло.
- Около 11:00 31 октября армия России ударила по центральному району Херсона – под огнем оказалась автобаза. Уничтожены складские помещения, повреждены не менее полудесятка транспортных средств. Ранения получили двое работников. У 34-летнего водителя диагностировали ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова.
- Вечером 31 октября оккупанты ударили ракетой по селу Чайкино на Херсонщине. В результате удара погиб 54-летний мужчина, повреждено зернохранилище.