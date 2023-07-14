Еще более 200 человек получили ранения. Сегодня, 14 июля, мама маленькой Лизы – Ирина – пришла на место трагедии. Об этом информирует 24 Канал.

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"Морально очень тяжело здесь находиться"

По словам Ирины, на месте трагедии ей невозможно находиться, поскольку очень тяжело морально.

Когда ты живешь год отдаленно от этого места, то еще более-менее нормально. Когда сюда приходишь – это уже невозможно. Очень тяжело морально. Все украинцы должны помнить и напоминать, за что мы возлагаем свою кровь,

– заявила мама погибшей девочки.

На место трагедии в Винницу прибыл пострадавший Денис. Год назад он чудом выжил. О том дне ему до сих пор напоминают травмы, которые он получил.

"Восстанавливаюсь немного, до сих пор достают осколки. Недавно достали кусок стекла из руки. Пообещали, что восстановится слух, но перепонок нет", – рассказал мужчина.



Пострадавший Денис / Скриншот с видео

7-летний Матвей стал сиротой. Его мама Татьяна погибла от российской ракеты. Теперь за мальчиком ухаживают бабушка и дедушка.

Мы искали ее целый день. Только вечером нам сказали, что ее нашли по украшениям и останкам одежды,

– вспомнила мама Татьяны Галина.



Матвей и Галина / Скриншот с видео

Кстати, мама маленькой Лизы также обнародовала в сети трогательное видео в память о своей дочери.

"Я все помню до мелочей, помню своего ребенка, который был убит и разорван ракетой. И буду с этим жить всю жизнь. Больше я не буду и не хочу вспоминать именно эти моменты. Они разрывают мое сердце. У нас с Лизой много воспоминаний, которые греют душу, возвращают во время, когда мы были счастливы", – написала Ирина.

Трогательные кадры о маленькой Лизе: смотрите видео

Напомним, что 14 июля 2022 года оккупанты нанесли террористический удар по центру Винницы. Диагностический центр, кафе, ТЦ, концертная площадка, жилые дома – это "военные объекты", по которым целились россияне. Ракеты и их обломки падали прямо посреди улиц.

К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 27 человек. Среди них трое детей: 4-летняя Лиза и два мальчика 7 и 8 лет. Более 200 человек получили ранения.