Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Также уточнили, какой общий залп.

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Сколько "Калибров" в море сегодня

Так, по состоянию на 06:00 21 октября в Черном море зафиксирован 1 вражеский корабль, в Азовском – отсутствуют.

В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 28 ракет,

– заявили в ВМС.

Какая ситуация в морях утром 21 октября / Инфографика ВМС

Также в ВМС отметили, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили в Черное море – 7 судов, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, подчеркнули, что страна-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.