Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Також уточнили, який загальний залп.

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Скільки "Калібрів" у морі сьогодні

Так, станом на 06:00 21 жовтня у Чорному морі зафіксовано 1 ворожий корабель, в Азовському – відсутні.

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 28 ракет,

– заявили у ВМС.

Яка ситуація в морях вранці 21 жовтня / Інфографіка ВМС

Також у ВМС зазначили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 7 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського – 7 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор.

Окрім того, наголосили, що країна-агресорка продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.