Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що хоч російські кораблі й вдалося витіснити з Чорного моря, Росія все ще має перевагу в повітряному просторі. Це відбувається завдяки активному використанню авіації та дронів.

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Росіяни використовують дрони для розвідки

Плетенчук зазначив, що російські війська активно використовують літаки, гелікоптери та дрони для патрулювання, розвідки та завдавання ударів. Він наголосив, що це становить постійну загрозу.

Він також пояснив, що гелікоптери здебільшого застосовують для боротьби з дронами й патрулювання. Літаки застосовують як для патрулювання, так і для ведення розвідки, завдання вогневого ураження.

За словами речника, дрони ворог використовує для розвідки.

І, на жаль, ця присутність постійна. Так, вони періодично втрачають дрони й бояться заходити в зону ураження,

– пояснив він.

Дмитро Плетенчук підсумував, що поки говорити про перевагу України в Чорному морі зарано.