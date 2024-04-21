Об этом рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Ракетоносители России в Средиземном море

Не следует забывать, что там тоже достаточно непростая геополитическая ситуация. Не следует забывать, что Россия видит геополитических конкурентов не только в Украине, Поэтому, они конечно, пытаются распространять свое военное присутствие и в других регионах, где есть их интересы, а они сейчас есть в Африке и не только, и в том числе в поддержке режима Асада в Сирии. Поэтому они пытаются делать все, чтобы поддержать подобный себе режим,

– отметил Плетенчук.

Также он назвал факторы, которые определяют количество кораблей России в Средиземном море.

"Обычно это могут быть и ротации – одновременное пребывание нескольких единиц. Вообще там у них оперативное соединение постоянное корабельное, поэтому они присутствуют там много лет. Какие они там выполняют задачи – отдельная история. Для нас важно то, что эта история не связана с Черным море", – заявил он.

По его словам, если раньше оккупанты через турецкие проливы еще могли осуществлять операции так называемого "Сирийского экспресса", то сейчас так не работает. "И сейчас для обеспечения этой группировки им надо идти в обход всей Европы, это более 9 тысяч километров, что достаточно непросто", – подчеркнул Плетенчук.

Какова ситуация с российскими кораблями в море