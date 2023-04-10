В понедельник 10 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поулсен встретились в Одессе. Во время брифинга глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что у "зернового коридора" есть две составляющие. Одна из них – патронаж ООН и Турции, а другая – эффективное оружие, передает 24 Канал.

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Какое оружие позволило выйти в Черное море

По словам Резникова, удалось это сделать благодаря ракетным комплексам "Гарпун". Они имели решающее значение в обеспечении нашему государству доступа к Черному морю. В значительной степени, именно эти установки помогли частично возобновить экспорт пшеницы, подсолнечного масла и другого продовольствия.

"Датская помощь позволила Украине защитить себя и в конце концов освободить коридоры к Черному морю. Это обеспечило безопасность для кораблей, входящих и выходящих из гавани в Одессе и других местах", – отметил Троэлс Лунд Поульсен.

Заметим, что "Гарпуны" предназначены для нанесения ударов по целям на море. При этом их можно запускать как с суши, так и с моря. Хотя поначалу их конструировали так, чтобы эти ракеты были водного базирования.

Побережье Черного моря под защитой

В защите Одессы, в защите Черноморского побережья Украины принимают участие специальные противокорабельные системы, которые называются "Гарпуны". Их мы с вами получили благодаря лидерству и инициативе Королевства Дания,

– подчеркнул Резников.

Он, собственно, поблагодарил изобретательных датских инженеров. Они ведь сконструировали установку так, чтобы ею можно было наносить удары с суши. Украине собственно передали именно такие ракетные установки.

Как отметил Резников, на запуск "зернового коридора" повлиял целый ряд факторов. Прежде всего освобождения острова Змеиный, которое сами россияне называют "жестом доброй воли". Несмотря на то, что этот коридор проходит под флагами ООН и Турции, важна военная составляющая гарантий безопасности. Ею, собственно, и есть "Гарпуны", которые стоят на страже и сдерживают амбиции врага.