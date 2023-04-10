Следовательно, вместо трех бронированных инженерных машин Dachs, как было запланировано ранее, Украина получила четыре экземпляра такой техники. Также наши воины получили на 8 грузовиков больше, чем обещали.

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Что получила Украина

Пакет военной помощи от Германии существенно дополнили:

8 грузовиками Zetros (всего 60);

8 мобильными антенными системами (в общей сложности 42);

6 дронами для разведывательных задач (всего 32);

23 520 боеприпасами калибра 40 миллиметров (в общей сложности 83 520).

Заметим, что для наших воинов особенно важны грузовики Zetros, разработанные Mercedes-Benz. Они созданы специально для экстремальных условий бездорожья.

Что следует знать о военной помощи от Германии