Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.

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Сколько еще ракет у России

Стало известно, что Россия с начала вторжения уже выпустила по Украине от 1300 до 1900 ракет, из них около 600 прилетело из Беларуси. Олег Жданов согласился с этим утверждением.

Если учитывать те запасы, которые Россия сейчас снимает с хранения, в частности, "Точку-У", то, по моему мнению, такая цифра может составлять от 25 до 30% от общего количества ракет. У них еще точно есть две трети ракет,

– заявил Жданов.

Эксперт говорит, что запасов Советского Союза очень много, и проблема в этом.

Какие ракеты заканчиваются, а какие – экономят

"Но в России заканчиваются высокоточные ракеты типа "Калибр", в том числе и морского базирования. А, например, ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-55 они экономят, потому что очень дорогие", – подчеркнул он.

Военный эксперт объяснил, что ракеты Х-101 и Х-55 являются оружием стратегических бомбардировщиков. "Если они закончатся, то тогда им нечем будет пугать НАТО и США. Поэтому они уже начали применять любые ракеты", – добавил он.

Какая ситуация с самолетами в России

Олег Жданов рассказал, что на сегодняшний день на балансе России насчитывается более 500 самолетов, из них более 300 могут выполнять боевые задания.

Мы две трети уже сбили, а остальные могут летать. Но у России на сегодняшний день есть проблема с летчиками. Учебные заведения не успевают готовить людей, а в воинских частях остаются пилоты с малым боевым опытом,

– сказал он.

По словам Жданова, у России с авиацией есть две проблемы:

проблема в количестве – они теряют самолеты,

проблема в качестве подготовки лётного состава.

Сколько в России осталось самолетов и ракет: ответ Жданова

К слову, Россия продолжает бездумно тратить деньги из бюджета на технику, с которой так успешно справляются Вооруженные Силы Украины. Ведь только 3 мая наши военные сбили российские БПЛА – "Орлан", "Тахион" и ZALA. 2 мая было сбито еще 5 вражеских "Орланов", а днем ранее уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10".