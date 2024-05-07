Спикер Воздушных сил отметил, что ракеты к собственно самим установкам являются очень ценными. Однако, по его словам, их никогда не бывает достаточно.

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Сколько таких боеприпасов в ВСУ

Илья Евлаш ответил, какие запасы боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T сейчас имеют наши оборонцы неба. Он отметил, что по состоянию на сейчас ракеты являются чрезвычайно "дефицитными" для ВСУ.

Конечно, это не ноль. Вы видели во время последней комбинированной атаки – мы сбили большое количество. Против "Кинжалов" мы можем использовать только одно средство, которое подтвердило свою эффективность – это Patriot,

– рассказал он.

Однако, как заметил представитель Воздушных сил, такой зенитно-ракетный комплекс может сбивать "Кинжал", когда он заходит на ударную траекторию, так сказать "лоб в лоб". Он добавил, что эффективный радиус противодействия "Кинжалам" достигает 40 километров.

"Представляете, сколько нужно таких Patriot, чтобы закрыть все?", – подчеркнул он.

Работа с партнерами продолжается

Евлаш также отметил, что хоть количество таких ракет и является дефицитным, однако наши союзники знают то, сколько их осталось у наших бойцов. По его словам, по этому вопросу регулярно ведутся переговоры с партнерами.

Если даже не поставляется сама установка, ракеты также являются очень ценным элементом, который может использоваться для сдерживания воздушного нападения. Однако на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время таких массированных ударов противника, который превосходит количественно. Конечно, мы не изготавливаем сами эти ракеты и не можем закрыть потребность в полной мере,

– сообщил спикер Воздушных сил.

Заметим, ранее советник главы ОП отверг заявления о том, что в Украине якобы закончились ракеты к системам ПВО. В то же время он добавил, что есть дефицит. В то же время он добавил, что оккупанты используют тактику, когда одновременно выпускают до 10 – 12 ракет в направлении одного объекта. В такие моменты система перегружена.