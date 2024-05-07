Сейчас Вооруженные Силы Украины находятся в таких условиях, когда ни на мгновение нельзя расслабляться. Особенно это касается наших защитников неба, главная задача которых это отражение воздушного нападения и защита нашего воздушного пространства. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, сообщает 24 Канал.

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"Сейчас мы видим временное затишье"

Илья Евлаш рассказал, что в течение последних нескольких месяцев враг активно наносил ракетные удары, в частности, речь идет о комбинированных ударах с применением большого количества ракет различного типа, среди которых были крылатые, управляемые, а также дроны-камикадзе.

Противник коварный, противник подлый, и мы уже не раз видели, когда он прибегал к массированным обстрелам именно тогда, когда этого меньше всего ждут,

– говорит спикер Воздушных сил.

По его словам, по состоянию на сейчас фиксируется "временное затишье". Однако пока Воздушные силы не могут пообещать, что "можно выдохнуть с облегчением и сейчас такого не будет".

"Конечно, что враг планирует свои дальнейшие операции, анализирует уже достигнутый результат, накапливает и собирает ракеты, однако когда именно это будет, мы не знаем точно. Впрочем, мы должны быть готовыми", – подчеркнул он.

Что известно о последней массированной атаке: коротко