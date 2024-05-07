Наразі Збройні Сили України перебувають у таких умовах, коли ні на мить не можна розслаблятися. Особливо це стосується наших оборонців неба, головне завдання яких це відбиття повітряного нападу та захист нашого повітряного простору. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, повідомляє 24 Канал.

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"Зараз ми бачимо тимчасове затишшя"

Ілля Євлаш розповів, що протягом останніх кількох місяців ворог активно завдавав ракетних ударів, зокрема йдеться про комбіновані удари із застосування великої кількості ракет різного типу, серед яких були крилаті, керовані, а також дрони-камікадзе.

Противник підступний, противник підлий, і ми вже не раз бачили, коли він вдавався до масованих обстрілів саме тоді, коли цього найменше чекають,

– каже речник Повітряних сил.

За його словами, станом на зараз фіксується "тимчасове затишшя". Однак наразі Повітряні сили не можуть пообіцяти, що "можна видихнути з полегшенням і зараз такого не буде".

"Звісно, що ворог планує свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує і збирає ракети, однак коли саме це буде, ми не знаємо достеменно. Втім, ми маємо бути готовими", – наголосив він.

Що відомо про останню масовану атаку: коротко