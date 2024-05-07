Наразі Збройні Сили України перебувають у таких умовах, коли ні на мить не можна розслаблятися. Особливо це стосується наших оборонців неба, головне завдання яких це відбиття повітряного нападу та захист нашого повітряного простору. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, повідомляє 24 Канал.
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"Зараз ми бачимо тимчасове затишшя"
Ілля Євлаш розповів, що протягом останніх кількох місяців ворог активно завдавав ракетних ударів, зокрема йдеться про комбіновані удари із застосування великої кількості ракет різного типу, серед яких були крилаті, керовані, а також дрони-камікадзе.
Противник підступний, противник підлий, і ми вже не раз бачили, коли він вдавався до масованих обстрілів саме тоді, коли цього найменше чекають,
– каже речник Повітряних сил.
За його словами, станом на зараз фіксується "тимчасове затишшя". Однак наразі Повітряні сили не можуть пообіцяти, що "можна видихнути з полегшенням і зараз такого не буде".
"Звісно, що ворог планує свої подальші операції, аналізує вже досягнутий результат, накопичує і збирає ракети, однак коли саме це буде, ми не знаємо достеменно. Втім, ми маємо бути готовими", – наголосив він.
Що відомо про останню масовану атаку: коротко
- У ніч проти 27 квітня в Україні росіяни застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, серед яких були й "Кинджали". Наші сили ППО змогли знищити 21 повітряну ціль.
- Ракети "Кинджал" цього разу збити не вдалося. Стало відомо, що ворог націлив їх разом з крилатими ракетами на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах, що у Львівській області.
- Окрім вищезгаданих пошкоджень, у ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 4 їхніх теплоелектростанції. У пресслужбі зазначили, що пошкодження на ТЕС доволі серйозні.
- Атакували загарбники й Харків. Там уночі ворог вдарив з С-300 по медзакладу. Відомо про одну поранену жінку.