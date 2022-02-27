Накануне референдума в Беларуси президент Владимир Зеленский обратился к мирному населению страны. В частности он отметил, что именно с их территории 24 февраля отправлялись российские войска, передает 24 канал.

Важно Зеленский записал новое обращение – обратился к белорусам

Вы спали, а мы – проснулись

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул:

4 дня назад с белорусской территории ушли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника.

крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Что вражеские войска, к которым не менее причастна Беларусь, били по украинским домам, по жизням украинцев.

Он также заметил, что у него возникло страшное дежавю.

Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. В 4 утра. У кого такое чувство юмора. Как в 1941 году. А вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся, потому что мы боремся. Боремся за свою страну, боремся за свою свободу. Потому что имеем полное на это право,

– подчеркнул президент.

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