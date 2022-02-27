Напередодні референдуму у Білорусі президент Володимир Зеленський звернувся до мирного населення країни. Зокрема він наголосив на тому, що саме з їхньої території 24 лютого відправлялися російські війська, передає 24 канал.

Важливо Зеленський записав нове звернення – звернувся до білорусів

Ви спали, а ми – прокинулися

Президент України Володимир Зеленський підкреслив:

4 дні тому з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка.

крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка. Що ворожі війська, до яких не менш причетна Білорусь, били по українських оселях, по життях українців.

Він також зауважив, що у нього виникло страшне дежавю.

Ви знаєте, Київ атакували о 4 ранку. О 4 ранку. У когось таке почуття гумору. Як у 1941 році. А ви спали, брати білоруси. А ми прокинулися. Але ви і зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо, тому що ми боремося. Боремося за свою країну, боремося за свою свободу. Тому що маємо повне на це право,

– наголосив президент.

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