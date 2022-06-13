Одна из школ Черткова повредила взрывной волной. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации 13 июня и опубликовали фото разрушения.

Обратите внимание В результате ракетного удара по Черткову пострадали 22 человека

Из-за авиаудара повреждены учебные заведения

В результате вражеского авиаудара повреждена одна из школ города, дошкольное учебное заведение и один из корпусов спортивной школы. Взрывная волна зацепила:

24 оконные конструкции;

12 стеклопакетов;

5 дверных конструкций;

покрытие потолка в корпусе спортивной школы, спортзале и актовом зале общеобразовательной школы;

перегородки между комнатами в дошкольном учебном заведении;

подоконник.



Взрывной волной выбило окна / Фото Тернопольской ОВА



В результате авиаудара по Чорткову повреждены учебные заведения / Фото Тернопольской ОВА

В Тернопольской областной военной администрации отмечают, что в ближайшее время все отремонтируют.

Что известно о ракетном ударе по Чорткову

Жители Черткова 11 июня около 22:00 слышали взрывы. Впоследствии выяснилось, что российские кафиры выпустили по городу 4 ракеты из акватории Черного моря.

Из-за авиаудара пострадали 22 человека, среди них – 7 женщин и 12-летняя девочка. К счастью, тяжелораненых нет. Пострадавшие женщины проживали в домах, расположенных рядом с местом, где произошел взрыв. Всех пострадавших увезли в больницы.

Кстати В домах были дети: в ОВА показали видео последствий ракетных ударов по Чорткову

Впоследствии стало известно, что потерпевшая 12-летняя девушка родом из Харькова. В Чорткове она вместе с семьей спасалась в городе от российских оккупантов.

В результате ракетных обстрелов частично разрушены военные и гражданские объекты. Повреждения получили 4 пятиэтажных дома. Из-за детонации повреждена также газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили, но до конца дня обещали возобновить.

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