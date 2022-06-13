Одна из школ Черткова повредила взрывной волной. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации 13 июня и опубликовали фото разрушения.
Обратите внимание В результате ракетного удара по Черткову пострадали 22 человека
Из-за авиаудара повреждены учебные заведения
В результате вражеского авиаудара повреждена одна из школ города, дошкольное учебное заведение и один из корпусов спортивной школы. Взрывная волна зацепила:
- 24 оконные конструкции;
- 12 стеклопакетов;
- 5 дверных конструкций;
- покрытие потолка в корпусе спортивной школы, спортзале и актовом зале общеобразовательной школы;
- перегородки между комнатами в дошкольном учебном заведении;
- подоконник.
Взрывной волной выбило окна / Фото Тернопольской ОВА
В результате авиаудара по Чорткову повреждены учебные заведения / Фото Тернопольской ОВА
В Тернопольской областной военной администрации отмечают, что в ближайшее время все отремонтируют.
Что известно о ракетном ударе по Чорткову
Жители Черткова 11 июня около 22:00 слышали взрывы. Впоследствии выяснилось, что российские кафиры выпустили по городу 4 ракеты из акватории Черного моря.
Из-за авиаудара пострадали 22 человека, среди них – 7 женщин и 12-летняя девочка. К счастью, тяжелораненых нет. Пострадавшие женщины проживали в домах, расположенных рядом с местом, где произошел взрыв. Всех пострадавших увезли в больницы.
Кстати В домах были дети: в ОВА показали видео последствий ракетных ударов по Чорткову
Впоследствии стало известно, что потерпевшая 12-летняя девушка родом из Харькова. В Чорткове она вместе с семьей спасалась в городе от российских оккупантов.
В результате ракетных обстрелов частично разрушены военные и гражданские объекты. Повреждения получили 4 пятиэтажных дома. Из-за детонации повреждена также газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили, но до конца дня обещали возобновить.
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