Обстрел Чорткова 4 крылатыми ракетами был очень неожиданным. К счастью, этой атакой врагу не удалось унести жизни ни одного мирного жителя города.

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Пострадавшие от обстрела Чорткова: какая ситуация

Как сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в результате ракетных обстрелов Чорткова серьезно пострадали 10 человек. Все они до сих пор находятся в больницах.

Также известно, что часть людей после получения медицинской помощи вернулись домой. Всего после обстрелов за помощью к медицинским работникам обратились 23 человека.

Все потерпевшие получили повреждения легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших – девочка 12 лет из Харькова. Ее семья, после начала полномасштабного вторжения, переехала на Тернопольщину,

– сообщил Труш.

Кроме того, он поблагодарил медиков, которые, рискуя жизнью, выезжали на помощь пострадавшим еще до окончания воздушной тревоги.

Обстрел Чорткова: что известно

11 июня примерно в 22:00 жители Чорткова услышали взрывы. Ударная волна повредила окна в домах, были и другие разрушения. Враг повредил газовую трубу, поэтому газоснабжение временно отключили.

От вражеского огня пострадали 4 дома и один военный объект. Погибших от вражеских снарядов нет.

Как выяснили впоследствии, россияне запустили по Чорткову 4 крылатых ракет типа "Калибр". К счастью, люди не проигнорировали сигнал воздушной тревоги, что спасло много жизней.

Россияне пытались распространить фейк о том, что им якобы удалось уничтожить склады с боеприпасами, хотя к реальности это не имеет никакого отношения.

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